Camporese-gol, il Cosenza piega il Benevento: 1-0

Il Benevento fallisce l'aggancio al secondo posto, il Cosenza conquista tre punti d'oro in chiave salvezza e stacca il Vicenza, salendo al quartultimo posto a -1 dall'Alessandria: 1-0 al San Vito-Marulla nel recupero della 28esima giornata di Serie B. Partita decisa da Michele Camporese, difensore con il vizio del gol che all'87' beffa la concorrenza su assist di Florenzi. Eppure a partire meglio era stato il Benevento, con Farias al tiro al 6' (tiro dal limite bloccato da Matosevic). La replica del Cosenza era stata in un tentativo di Larrivey, anticipato in area dall'uscita di Paleari. Seconda parte dl proimo tempo favorevole agli ospiti: Farias al 24' tutto solo in area di rigore calcia sulla traversa, Forte prova il sinistro a giro al 39' ma non inquadra la porta.

Nel secondo tempo parte meglio il Benevento, che dopo 2' sfiora il vantaggio con Acampora. Il Cosenza prova ad agire di ripartenza: all'ora di gioco Di Pardo trova Florenzi a sinistra ma il controllo davanti a Paleari non è preciso. Bisoli inserisce forze fresche sostituendo Gerbo con Kongolo, mentre il Benevento mette in campo Tello per Farias e poi passa al doppio centravanti, affiancando Mancini a Forte. La squadra di Caserta ci prova con più convinzione: al 70' Vaisanen salva su Improta. All'80' ci prova ancora Acampora, murato in area. Mentre il Benvento si scopre inserendo anche Brignola, il Cosenza passa: merito del colpo di testa di Camporese. Una volta in vantaggio, Bisoli si copre con Liotti e Zilli. La traversa colpita da Brignola esaurisce le speranze di rimonta dle Benevento. Che resta al quinto posto con 60 punti, alla pari con il Pisa e a ­-3 dalla promozione diretta.