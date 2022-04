La sfida è stata sospesa per dieci minuti a causa di una bomba carta che ha colpito Contini, portiere della squadra veneta. Alla ripresa, l'arbitro ha concesso 14 minuti di recupero in cui è successo di tutto: alla fine vince il Vicenza, il Lecce sciupa la prima occasione per andare in Serie A

Vicenza-Lecce è ripresa dopo 10' di interruzione per la bomba carta che ha costretto Contini , portiere dei veneti a uscire. Il petardo , al quale ne è seguito subito un altro, è stato lanciato dai supporter pugliesi per festeggiare il gol dell'1-0 segnato da Strefezza, che poteva valere la promozione in A. Il portiere Contini, che teneva la mano all'altezza del collo, è stato subito accompagnato in barella negli spogliatoi. Partita interrotta per quasi 10 minuti e poi ripresa, con l'arbitro che ha concesso 14 minuti di recupero .

Lecce, salta la festa: la situazione in classifica

Con una vittoria, il Lecce avrebbe aritmeticamente ottenuto la promozione in Serie A con una giornata d'anticipo. Alla fine è arrivata una doppia beffa per i tifosi, che al 90' pregustavano già la festa. Adesso la squadra pugliese si giocherà tutto all'ultima giornata, nella sfida in casa contro il Pordenone già retrocesso in Serie C. Al Lecce serviranno due punti per l'aritmetica, visti i risultati di oggi, ma la classifica è davvero cortissima: i giallorossi guidano a 68 punti, dietro il Monza a 67 (ultima giornata in casa del Perugia) e la Cremonese - oggi sconfitta in casa dall'Ascoli e di scena a Como nel prossimo turno - al terzo posto a quota 66.