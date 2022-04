Match point sprecato dal Lecce a Vicenza: i biancorossi segnano nei 14' di recupero con Diaw e Ranocchia. I veneti conservano così ancora speranze di salvezza con Cosenza e Alessandria e impediscono ai giallorossi di salire, per il momento, in Serie A. Si decide tutto all'ultima giornata. Il Monza sorpassa la Cremonese al secondo posto, da assegnare ancora un pass per i playoff tra Frosinone e Perugia. Spal salva

VIDEO. VICENZA-LECCE INTERROTTA PER PETARDO IN CAMPO