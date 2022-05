In campo la 38^ e ultima giornata di Serie B, regular season al traguardo aspettando gli attesissimi verdetti mancanti. Nove le partite in contemporanea alle 20.30: da decidere le due promosse dirette in A (in corsa Lecce, Monza, Cremonese e Pisa), l'ottava squadra destinata al playoff (se lo giocano Frosinone e Perugia) e la zona retrocessione. Rischiano Vicenza, Cosenza e Alessandria: una o due le bocciate direttamente in C, d’altronde il playout potrebbe anche non doversi disputare