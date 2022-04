Serie B, volata promozione: Lecce a un passo dalla A. Classifica e calendario

Quando mancano soltanto due giornate al termine del campionato, i pugliesi sono la squadra più vicina al ritorno in Serie A: con una vittoria o con lo stesso risultato del Monza, potranno festeggiare già alla prossima giornata. Dietro ai giallorossi è grande lotta per la promozione diretta e per i play off: ecco calendario e classifica di tutte le candidate al salto di categoria

LA CLASSIFICA