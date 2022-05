Il centrocampista della Cremonese, dopo aver centrato la promozione, ha caricato su Instagram un suo messaggio inviato lo scorso agosto in un gruppo di amici nel quale prevedeva di portare in Serie A la squadra di Pecchia

"Prestito alla Cremonese. Ah e vi dico una cosa: li porto in Serie A". Detto fatto, Nicolò Fagioli è stato di parola. La Cremonese si riaffaccia in Serie A a distanza di 26 anni dall'ultima volta grazie alla vittoria sul Como e alla contemporanea sconfitta del Monza a Perugia. Uno dei principali protagonisti della cavalcata della squadra di Pecchia è stato proprio il centrocampista classe 2001 di proprietà della Juventus, che dopo i festeggiamenti ha svelato il curioso retroscena. Un messaggio mandato sul gruppo di amici "Approdo marittimo" lo scorso agosto, pochi giorni prima di diventare ufficialmente un giocatore grigiorosso: "27/08/21 gruppo amici - scrive su Instagram Fagioli. Non li porto in Serie A ma è stato il gruppo a portare me. Ma sono dettagli! Sono stato di pArolA".