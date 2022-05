L'allenatore del Monza soddisfatto e quasi incredulo a fine gara per la storica promozione in Serie A: "Abbiamo iniziato tra le difficoltà, all'ultima giornata eravamo secondi, questo ripaga la scelta della proprietà, c'è grande soddisfazione per questi ragazzi". Ed ancora: "Ci abbiamo sempre creduto, non era facile in un campionato difficile come quello di quest'anno"

Dopo aver mancato la promozione diretta in Serie A al termine della regular season all'ultima giornata, Giovanni Stroppa può finalmente gioire per il suo Monza che nella finale di ritorno dei playoff di Serie B ha battuto il Pisa: "Che cosa significa questa promozione? Fra vent’anni ci penseremo , rimane il grande lavoro svolto da tutti, non era facile specialmente quest’anno che c’erano squadre molto competitive in questo campionato - dice - Il merito è di questi ragazzi ed è questa la soddisfazione. Non mi sembra vero".

"Berlusconi e Galliani? Ho ripagato una scelta"

Un ex milanista alle dipendenze di due ex milanisti (Berlusconi e Galliani) : "Al di là del mio passato in rossonero, credo io sia stato scelto per il trascorso da allenatore e sono contento di aver ripagato una scelta - spiega - A caldo è difficile essere razionali, abbiamo iniziato in difficoltà, ma ci abbiamo sempre creduto, all’ultima giornata eravamo secondi, c’è anche un aspetto caratteriale importante. Abbiamo fatto quadrato con la società che non ci ha messo pressione, ed è stato questo il piccolo segreto. Il rapporto con la proprietà è stato in crescendo, sono stati una risorsa importante ma anche Antonelli ha fatto un grande lavoro".