La curiosità è grande, e non solo a Palermo, per scoprire il progetto del City Football Group, che oggi viene finalmente svelato. La holding che ha acquisito l’80% delle quote del Palermo Calcio si presenta ufficialmente alla città, alla stampa e soprattutto ai tifosi: appuntamento allo stadio Renzo Barbera alle 11, ma sarà possibile seguire tutte le fasi della presentazione in streaming sul sito di skysport.it. Di certo c’è che il progetto prevede un budget già stabilito per sette anni (segno di una programmazione a lungo termine) a prescindere dalla categoria in cui giocherà il Palermo, tornato in Serie B dopo 3 anni. Il City Group degli sceicchi Mansour e Al-Mubarak ha sede nel Regno Unito e detiene la proprietà del Manchester City di Guardiola. Il primo luglio, per la cifra di 13 milioni più bonus, ha aggiunto il club rosanero alla lista di società sotto il suo diretto controllo: il Palermo è l’undicesima, tra quelle già acquisite ci sono anche New York, Girona e Troyes. A far parte della delegazione arrivata per l’occasione in città (oltre a Dario Mirri, che resta presidente e in società con una quota di minoranza) ci sarà il CEO Ferran Soriano, l’avvocato Alberto Galassi, membro della holding che farà parte del nuovo cda e il nuovo amministratore delegato Giovanni Gardini, ex dirigente di Inter e Verona.