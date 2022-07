Durante la preparazione pre-campionato si lavora molto, si suda, si fa fatica. Ma il ritiro è anche l'occasione per fare gruppo e passare momenti spensierati in attesa che inizia la stagione. In quello del Genoa c'è spazio anche per il karaoke: bottiglia al posto del microfono e i giocatori che si sono cimentati con "Più bella cosa non c'è" di Eros Ramazzotti. Hanno l'X Factor? Giudicate voi: VIDEO

