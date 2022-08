Dopo Cesc Fabregas nel ruolo di calciatore ma anche di azionista, anche Thierry Henry sarebbe in procinto di acquisire quote del club. L'ex campione francese sarebbe atteso a Como per annunciare la decisione. Dunque dopo Wise come CEO e Cesc come calciatore, il lago è pronto ad accogliere un altro (ex) campione della Premier League per dare al club una caratura ancora più internazionale

Il Como assume connotati sempre più internazionali. Dopo il colpo di mercato che ha portato al Sinigaglia Cesc Fabregas che sarà protagonista in campo ma anche fuori, come nuovo azionista del club, anche Thierry Henry avrebbe deciso di intraprendere lo stesso cammino del suo ex compagno di squadra all'Arsenal. Anche l'ex campione francese è in procinto di diventare azionista del Como. Infatti, Henry avrebbe l'intenzione di acquisire quote azionarie del club e potrebbe farlo a breve. Dunque il club lombardo, che soltanto un qualche anno fa era sprofondato nei meandri della Serie D, salvo poi riuscire a ottenere prima la promozione in Serie C e successivamente quella in B, sta pensando in grande e, soprattutto, sta assumendo i connotati di club internazionale. Dopo Dennis Wise, ex giocatore del Chelsea, nelle vesti di CEO e dopo Fabregas in campo e anche azionista, un altro ex campione della Premier è pronto ad aggiungersi alla 'parata' di stelle che il Como, a vario titolo, sta reclutando.

Henry sarebbe atteso a Como per annunciare l'initenzione di acquisire quote della società. In riva al lago, dunque, continuano ad arrivare non più solo VIP appartenenti a contesti legati al mondo dello spettacolo ma anche ex campioni del calcio che potranno aumentare la notorietà del club ed allargarla ad un ambito certamente europeo e possibilmente anche mondiale.