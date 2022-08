Venezia, negativi i 13 tesserati colpiti dal Covid

Serie B al via e una buona notizia arriva per il Venezia. Nel gruppo squadra arancioneroverde, lo scorso 6 agosto erano risultati positivi 13 tesserati. Ora, però, tutti i tesserati sono tornati negativi. "Il Venezia comunica che i tredici tesserati risultati in precedenza positivi al Covid-19 si sono negativizzati e si sono riaggregati al gruppo squadra. Attualmente, dunque, non si rileva alcun caso di positività", scrive la società arancioneroverde", si legge in una nota del club veneto.