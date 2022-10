Simone Branca, centrocampista del Cittadella, è stato squalificato per 4 giornate dal Giudice Sportivo per l'espulsione rimediata a fine partita contro la Spal dopo l'intervento nei confronti di Salvatore Esposito. Come si legge nel comunicato, Branca è stato sanzionato "per avere spinto con forza un avversario all’altezza della nuca facendolo cadere a terra" e per aver "calpestato volontariamente con i tacchetti della scarpa la tempia e la mano dello stesso avversario". IL VIDEO