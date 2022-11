Dopo la vittoria del Frosinone sull'Ascoli nell'anticipo, oggi scende in campo la Serie B per la tredicesima giornata di campionato. Spicca il "derby" tra i campioni del mondo De Rossi-Cannavaro in Spal-Benevento. Alle 16.15 la Ternana sfida il Brescia. L'ultimo match, quello tra Genoa e Como, si gioca domenica. Diretta gol sul canale 258 di Sky

