Portanova, Procura Figc apre inchiesta e chiede atti a Siena

Il giocatore del Genoa era stato condannato martedì scorso in primo grado a sei anni di reclusione per stupro di gruppo. Chiesti al Tribunale di Siena gli atti del processo per valutare iniziative da parte della giustizia sportiva

Secondo quanto riporta l’agenzia ANSA, la Procura Federale della Figc avrebbe aperto un procedimento nei confronti di Manolo Portanova, condannato in primo grado nei giorni scorsi a sei anni di reclusione per stupro di gruppo. La Procura avrebbe già trasmesso la richiesta degli atti processuali al Tribunale di Siena, per valutare ogni eventuale iniziativa da parte della giustizia sportiva.

La condanna in primo grado Manolo Portanova era stato condannato lo scorso martedì 6 dicembre dal tribunale di Siena in primo grado (dopo rito abbreviato) a 6 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo commessa nella notte fra il 30 e il 31 maggio 2021 ai danni di una studentessa in un appartamento del centro storico di Siena.