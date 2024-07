Serie B 2024-25: ecco tutte le date della stagione

Venti squadre al via, tante piazze importanti e calde del nostro calcio e il sogno serie A per milioni di tifosi. La Lega di serie B ha comunicato le date della stagione 2024-25. Si inizierà ad agosto nello stesso weekend della serie A con la possibilità però di un anticipo venerdì 16 agosto. Oltre alle soste per gli impegni delle Nazionali confermata la pausa invernale fra il 30 dicembre e l'11 gennaio. Ultimo turno prima della coda playoff e playout il 9 maggio

In attesa di conoscere le 38 giornate della prossima stagione della Serie BKT 2024/2025 che saranno svelate a La Spezia, la 93^ma edizione del torneo ha definito le date con un comunicato della Lega. Il campionato inizierà con un anticipo venerdì 16 agosto e si concluderà il 9 maggio. Oltre alle soste per gli impegni delle Nazionali il campionato si fermerà anche dal 30 dicembre all'11 gennaio. Sono previsti quattro turni infrasettimanali: martedì 27 agosto, martedì 29 ottobre, giovedì 26 dicembre e giovedì 1 maggio 2025. Quindi, si tornerà in campo sia per Santo Stefano sia per la Festa dei Lavoratori. Sono previste altrettante soste per gli impegni delle nazionali, programmate per sabato 7 settembre, sabato 12 ottobre, sabato 16 novembre e sabato 22 marzo 2025