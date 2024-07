Un modo speciale per dare il via alla stagione. L’annata del Palermo è iniziata tra la Valtellina - sede del ritiro della squadra di Alessio Dionisi - e gli Stati Uniti dove il club ha presentato la nuova prima maglia per l'annata 2024-25. Diversi, infatti, i tifosi rosanero in coda al Mancity pop up store di New York, quando alle ore 11 della giornata di oggi, 9 luglio, il club rosanero ha dato origine al lancio della maglia ufficiale. A farlo, sono state 3 leggende del Palermo: Luca Toni, Javier Pastore e Amauri. Dietro una tenda rosa, gli ex giocatori si sono messi in posa con la nuova maglia addosso, prima di ricevere gli applausi dei tifosi all'apertura del sipario. La scelta del club siciliano di presentare la prima maglia nel cuore di Manhattan è per tutti i tifosi del Palermo che vivono in America e in rappresentanza di tutti quelli sparsi nel mondo.

approfondimento Serie B 2024-25: ecco tutte le date della stagione