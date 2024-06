Stasera, in diretta su Sky Sport alle 20:30, è in programma la finale di ritorno dei playoff di Serie B. Allo stadio Luigi Penzo, Venezia e Cremonese si sfidano per l'ultimo posto disponibile in Serie A. La promozione è un traguardo speciale a livello di prestigio, ma anche economico. Il sito specializzato Calcio e Finanza ha stimato quanto può entrare nelle casse di una delle due squadre

Quanto guadagna una squadra promossa in Serie A

Oltre all'aspetto sportivo, non bisogna sottovalutare il peso economico di un ritorno in Serie A. Il sito Calcio e Finanza ha stimato il valore di una promozione, basandosi soprattutto sulla ripartizione dei soldi dei diritti televisivi secondo la Legge Melandri.

una quota pari al 50% è ripartita in misura identica tra tutte le società partecipanti al campionato di Serie A

è ripartita in misura identica tra tutte le società partecipanti al campionato di Serie A una quota pari al 15% sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato;

sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato; una quota pari al 10% , sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati;

, sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati; una quota pari al 5% , sulla base della graduatoria formata tenendo conto dei risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla Stagione Sportiva 1946/47 alla sesta antecedente a quella di riferimento;

, sulla base della graduatoria formata tenendo conto dei risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla Stagione Sportiva 1946/47 alla sesta antecedente a quella di riferimento; una quota pari all’8%, sulla base dell’audience televisiva certificata da Auditel;

sulla base dell’audience televisiva certificata da Auditel; una quota pari al 12%, sulla base degli spettatori paganti che hanno acquistato il titolo di accesso per assistere alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati.

Secondo questi parametri, la cifra minima per uno dei due club dovrebbe attestarsi a 26 milioni di euro. Svariati buoni motivi per non fallire stasera alle ore 20:30 allo stadio Luigi Penzo, in diretta come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW.