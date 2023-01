Esordio in panchina per Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari, che ha sconfitto 2-0 il Como. Durante il match l'allenatore è stato inquadrato mentre parlava con il suo moderno orologio al polso: "Registro tutto per potermi ricordare i momenti importanti da riguardare dopo la partita"

CAGLIARI-COMO 2-0, HIGHLIGHTS