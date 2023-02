Si è preso la scena nell'ultimo turno di Serie B, quando ha servito i due assist-vittoria contro la Spal e si è bevuto una birra in campo. In realtà il 28enne finlandese è il bomber del Venezia, trascinato in classifica con un impatto travolgente. Aveva iniziato con l'hockey e rifiutato il Liverpool, poi le stagioni in Germania e qualche infortunio di troppo. Mai, però, si era imposto come in Laguna

