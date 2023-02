Dopo la sconfitta con il Venezia, la Spal cambia nuovamente allenatore. E' ufficiale l'esonero di De Rossi, che a sua volta era subentrato a Venturato. Il successore è Massimo Oddo, un altro campione del mondo del 2006: contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza LA CLASSIFICA DI SERIE B Condividi

Daniele De Rossi non è più l'allenatore della Spal. Dopo la sconfitta con il Venezia, il presidente Joe Tacopina ha deciso di sollevare l'ex centrocampista della Roma dall'incarico e di puntare su Massimo Oddo, che ha firmato un contratto fino a giugno con rinnovo automatico fino al 2024 in caso di salvezza. Per la Spal si tratta del terzo allenatore stagionale, visto che lo stesso De Rossi era subentrato a Venturato. Un esonero che fa rumore, visto che lo stesso presidente dei ferraresi aveva elogiato De Rossi nel corso della conferenza stampa di presentazione: "E' stata la scelta migliore che potessi fare, è stato un giocatore leggendario, possiede un'innata leadership e una grande fame di vittorie che trasmetterà a tutti i giocatori. E' la persona adatta per noi in questo momento, ci porterà a livelli altissimi". Una premessa che non sembra essere stata soddisfatta, visto che l'avventura di De Rossi sulla panchina della Spal è durata poco più di quattro mesi. DDR paga i 15 punti raccolti in 16 partite e il terzultimo posto in classifica.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Un mercato non soddisfacente Alla vigilia della gara con il Bari, persa 4-3 dalla Spal, De Rossi aveva attaccato duramente l'operato della società durante il mercato invernale: "La prima esperienza col mercato è stata abbastanza surreale, non saprei come altro descriverla. Ho letto che il direttore Lupo ha detto che sono soddisfatto: in genere sono abituato a parlare per me e lui sa che quanto ha dichiarato non è vero. Sono soddisfatto dei giocatori che ho, ma secondo me in un rapporto di collaborazione bisognerebbe ascoltare le indicazioni dell’allenatore sulle caratteristiche". Dopo una settimana difficile, De Rossi si era presentato in conferenza stampa per presentare la gara con il Venezia accompagnato fisicamente dal direttore degli estensi. Strappo ricucito? Evidentemente no, la sconfitta con il Venezia è stata fatale per lui.

Nainggolan, aria d'addio? Ma lui smentisce Con l'addio di De Rossi, nelle ultime ore ha preso piede l'ipotesi dell'addio anche di Radja Nainggolan, arrivato a gennaio alla Spal proprio per aiutare il suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma. Tramite i suoi canali social, il centrocampista belga ha risposto così alle voci: "Come al solito i giornalisti parlano dal c***... Da quello che ho letto, decidono loro il mio futuro...hahahahah patetici". Il momento in casa Spal è più difficile che mai.