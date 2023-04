"Una vita da Fabregas", domenica l'intervista esclusiva a Sky Sport

Una strada, un pallone, un gruppo di amici. I pomeriggi di tanti bambini in giro per tutto il mondo rappresentano anche l'inizio della storia di Francesc Fabregas Soler , per tutti, semplicemente, Cesc. Da qui parte la chiacchierata che il centrocampista spagnolo ha fatto con Massimo Marianella e in cui ha ripercorso tutta la sua carriera.

La Masia, da giovanissimo, dove incontra subito due compagni che diventeranno amici per la vita, come Gerard Piqué e Leo Messi. Poi il salto, a 17 anni appena compiuti, in Inghilterra: Londra, Arsenal, subito in prima squadra per vivere anni da protagonista tra Premier League e Champions League. A un certo punto il richiamo di casa si fa troppo forte, tanto da abbandonare quella che, nel tempo, era diventata la sua seconda patria. Di nuovo Barcellona, di nuovo Piqué e Messi, per far parte di una squadra che rimarrà per sempre nella storia del calcio. Lì dove Cesc è arrivato anche con la nazionale spagnola, con cui ha vinto due Europei e un Mondiale. Titoli da aggiungere a una bacheca in cui il centrocampista ha fatto spazio anche per due Premier, un'Europa League e una coppa di Lega vinte col Chelsea, prima di trasferirsi al Monaco e, dalla scorsa estate, al Como.