Un gol pazzesco, che permette al Cagliari di chiudere la gara a Perugia. Ritorno in grande stile per Marco Mancosu, che dopo lo stop per infortunio ha segnato la rete del momentaneo 3-0 rossoblù. Una meraviglia quella del centrocampista sardo: allo scadere del primo tempo ha visto il portiere avversario fuori dai pali e ha deciso di calciare dalla sua metà campo, da oltre 50 metri. Traiettoria perfetta e palla in rete per la gioia della panchina di Ranieri, entrata in campo per festeggiare

LA CLASSIFICA DI SERIE B