Torna in campo la Serie B per le gare della 37^ giornata di campionato. La partita tra Venezia e FeralpiSalò emetterà sicuramente un verdetto tra promozione e retrocessione: i veneti non possono perdere per sperare di tornare in A, i lombardi sono obbligati a vincere per non scendere in C. Al Como invece basterebbe un successo con il Modena per festeggiare la promozione a prescindere dal risultato del Venezia. Le partite in diretta su Sky Sport , Diretta Gol e in streaming su NOW

Appuntamento con la Serie B, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW . Domenica 5 maggio tutti in campo per la penultima giornata , con la possibilità di seguire tutti i match anche in contemporanea grazie a Diretta Gol . Dopo la promozione del Parma e la retrocessione del Lecco , la Serie B emetterà sicuramente un altro verdetto: il Venezia e la FeralpiSalò si scontreranno con i veneti che non possono perdere per continuare a sperare nella promozione diretta e i gardesani che devono necessariamente vincere per non retrocedere. In caso di pareggio, il Venezia resterebbe in corsa per la A soltanto con una sconfitta del Como contro il Modena . Se gli azzurri invece dovessero vincere conquisterebbero la promozione a prescindere dal risultato dei veneti.

Serie B, il programma della 37^ giornata

DOMENICA 5 MAGGIO

dalle 13.45

Ore 15



MODENA-COMO

PALERMO-ASCOLI

SAMPDORIA-REGGIANA

VENEZIA-FERALPISALO'

PARMA-CREMONESE

COSENZA-SPEZIA

CITTADELLA-BARI

BRESCIA-LECCO

PISA-SUDTIROL

TERNANA-CATANZARO

