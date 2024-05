In caso di vittoria nella trasferta di Modena il Como sarebbe promosso aritmeticamente in Serie A con una giornata di anticipo. La squadra allenata da Roberts potrebbe festeggiare anche in caso di pareggio o sconfitta, ma per farlo dovrebbe guardare il risultato del Venezia che affronterà la Feralpisalò in casa. Di seguito tutte le combinazioni

È tempo di fare calcoli per il Como, che nella penultima giornata di Serie B (tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) potrebbe festeggiare l'aritmetica promozione in Serie A. La vittoria contro il Cittadella nell'ultimo turno, e la sconfitta del Venezia contro il Catanzaro, hanno permesso alla squadra di Roberts di portarsi a +4 dagli arancioneroverdi. Una vittoria in casa del Modena farebbe volare il biancoblù in A, ma la festa potrebbe partire anche con un pari o una sconfitta (ma in questo caso bisognerebbe vedere il risultato del Venezia in casa contro la Feralpisalò).