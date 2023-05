Serie B, oggi sfida in vetta: c'è Frosinone-Genoa

Arriva la penultima giornata del campionato di Serie B: Frosinone e Genoa, già promosse in A, si sfidano nel posticipo della trentasettesima giornata per il primato in classifica. Sono nove le gare in contemporanea alle 14 di oggi, 13 maggio, tra cui le sfide in zona playoff Cagliari-Palermo e Bari-Reggina: con gli amaranto che puntano a superare i rosanero

Appuntamento con la Serie BKT 2022/2023, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout. In campo oggi, sabato 13 maggio, con la trentasettesima giornata della stagione. Spazio all’approfondimento pre e post-partita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo anche su Sky Sport 24. Nove delle dieci partite del penultimo turno si giocano in contemporanea: alle 14 su Sky Sport Calcio e NOW c’è la possibilità di seguirle tutte in Diretta Gol. Alle 16.15 il posticipo Frosinone-Genoa con al termine la premiazione delle due squadre già promosse in Serie A, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW. Come ogni lunedì, torna la rubrica “B Side” condotta da Daniele Barone, in onda alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali con focus dedicati, di volta in volta, a una squadra diversa.

La programmazione della trentasettesima giornata della Serie BKT in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SABATO 13 MAGGIO