Il Collegio di Garanzia del Coni discuterà oggi i ricorsi della Reggina (contro l'esclusione dalla prossima serie B), del Perugia e del Foggia (contro l'ammissione del Lecco in B) e del Siena (contro l'esclusione dalla prossima serie C). Entro domani scadono le domande per le ammissioni e i ripescaggi. Si tratta dell'ultimo atto della giustizia sportiva: i successivi passaggi saranno il 2 agosto al Tar e il 29 agosto al Consiglio di Stato

Quattro città sono col fiato sospeso per le decisioni che arriveranno oggi dal Collegio di Garanzia del Coni, ultimo step della giustizia sportiva, in merito ai ricorsi sulle ammissioni ed esclusioni dai prossimi campionati di serie B e C. In particolare sono ore di attesa febbrile a Reggio Calabria perché è in bilico la partecipazione alla prossima serie B della Reggina. I fatti sono noti: la Reggina dopo la sentenza del Consiglio Federale della Figc, che venerdì 7 luglio ha escluso il club calabrese dal campionato cadetto ha fatto ricorso. L’iscrizione della società è stata presentata martedì 20 giugno, ma non è stata accettata a causa di motivi economici in virtù dei mancati pagamenti all’Erario per 757 mila euro con scadenza 12 luglio. La Reggina ha pagato poi quello che doveva ma non nei termini previsti secondo la Covisoc e la Federcalcio ha deciso per l’esclusione dal campionato. Dalla decisione che verrà presa oggi dipenderanno anche i prossimi passaggi giudiziari che sono fuori dall'ordinamento sportivo. Già fissato quello al Tar il 2 agosto, mentre il Consiglio di Stato ha un'udienza fissata per il 29 agosto quando teoricamente il campionato di serie B dovrebbe essere già partito

Appello ad Abodi, Malagò e Gravina: "Rispettare verdetti del campo" Il sindaco facente funzione di Reggio Calabria Paolo Brunetti e il sindaco metropolitano facente funzione Carmelo Versace con una lettera inviata alle massime istituzioni sportive hanno fatto un appello dai toni forti. I destinatari sono il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Figc Gabriele Gravina e l'intero comitato di presidenza. "Reggio Calabria non si arrenderà ai poteri forti del calcio" si legge in uno dei passaggi più significativi "Qualsiasi scelta differente che non rispetti il verdetto del campo, sarebbe un crimine contro i valori dello sport, una grave ingiustizia del tutto incomprensibile che genererebbe danni incalcolabili all'intero tessuto sociale ed economico calabrese. Saremo lì a chiedere giustizia su mandanti e esecutori di quella che sarebbe una gravissima ingiustizia, non contro una squadra, ma contro un intero popolo" leggi anche Reggina non ammessa in Serie B: cosa succede ora