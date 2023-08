Catanzaro, c’è l’ok per il ritorno al "Ceravolo"

Calciomercato

Rinforzo in attacco per la Sampdoria: dal Psg arriva in prestito il classe 2005 Noah Lemina, fratello minore di Mario, centrocampista ex Juventus oggi al Wolverhampton. Catanzaro, ufficiale Krajnc. Valoti si trasferisce al Pisa in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Lecco, non solo Novakovich: arrivano anche Guglielmotti, Lemmens e Di Stefano. Tutti gli acquisti ufficiali in B in questa gallery CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE