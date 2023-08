Ufficiale la comunicazione da parte della Lega B: il match tra Catanzaro e Ternana si disputerà al Via del Mare di Lecce, stadio indicato dallo stesso club calabrese come impianto alternativo al Ceravolo, sottoposto a lavori di rifacimento da mesi per essere adeguato alle normative della Lega SERIE B, GLI HIGHLIGHTS DELLA 1^ GIORNATA

Rimandato l'esordio casalingo della stagione per il Catanzaro di Vincenzo Vivarini. Dopo lo 0-0 alla prima giornata sul campo della Cremonese, la squadra giallorossa giocherà solo formalmente in casa alla prossima: contro la Ternana è stato infatti indicato il Via del Mare di Lecce come impianto per la disputa del match, a causa dei lavori di adeguamento al Ceravolo degli ultimi mesi.

Lega B, il comunicato ufficiale Questa la nota ufficiale della Lega: "In attesa delle decisioni della Commissione Criteri Infrastrutturali della FIGC relativamente ai lavori di adeguamento realizzati allo stadio Ceravolo, la LNPB conferma che l'incontro Catanzaro-Ternana del 27 agosto prossimo si disputerà nell'impianto comunale di Lecce "Ettore Giardiniero" (in Via del Mare), così come indicato dalla stessa US Catanzaro 1929 in sede di iscrizione al Campionato Serie BKT 2023/2024. La Lega B, in base alle risultanze della Commissione federale, renderà nota la sede della 3a giornata di campionato, Catanzaro-Spezia, in programma mercoledì 30 agosto".

Verso le porte chiuse a Lecce Il comuniato della Lega Pro non specifica se la partita verrà giocata al Via del Mare a con o senza pubblico. La decisione verrà presa dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nella mattinata di giovedì, ma l'orientamento sarebbe quello di giocare a porte chiuse, per la concomitanza della festa di Sant’Oronzo nell'area limitrofa dello stadio.