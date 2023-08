Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto i ricorsi di Perugia e Reggina la serie B ha completato il suo organico con Lecco e Brescia. Le due squadre lombarde dovranno recuperare le tre gare che sono state rinviate in calendario e faranno il loro esordio nel prossimo fine settimana. Il Brescia giocherà in casa con il Cosenza, stesso match che è costato la retrocessione ai lombardi nel playout, mentre il Lecco giocherà in casa, ma a Padova, contro il Catanzaro

A poche ore dal via libera arrivato dal Consiglio di Stato Lecco e Brescia si preparano a esordire nel campionato di serie B 2023-24. Per la prima assoluta nel campionato cadetto il Lecco giocherà in casa, ma sul campo del Padova, contro l'altra neopromossa Catanzaro. Il Brescia invece per uno scherzo del destino, ritrova in casa il Cosenza, proprio il club che nel playout della scorsa stagione ha decretato la retrocessione in serie C dei lombardi. La Lega serie B, che ha deciso di prorogare la possibilità di fare mercato delle due squadre fino all'8 settembre, ha inserito nel programma le due partite mentre dovrà stabilire nelle prossime ore anche il calendario dei recuperi delle prime tre giornate