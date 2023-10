L'allenatore del Venezia si confessa a Sky Sport tra sogni presenti e quelli futuri: "In laguna si può costruire qualcosa di importante, per questo sono venuto qui. Pohjanpalo è straordinario, per questo l'ho fatto capitano. Un giorno vorrei poter allenare l'Italia, è il mio vero sogno. Conte? Un amico e un maestro. Quando è stato esonerato dal Tottenham gli ho chiesto di venire a Venezia"