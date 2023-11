La 12^ giornata di Serie B si chiude con Parma-Sudtirol, Cremonese-Spezia e Reggiana-Lecco, LIVE su Sky a partire dalle 16.15. La squadra di Fabio Pecchia vuole tornare a +5 sul Venezia, che si è avvicinato alla vetta dopo la vittoria di sabato a Terni, e allungare a +7 sul terzo posto occupato dal Modena. Sul canale 202 la diretta gol (comprensiva anche delle partite del pomeriggio di Serie C) per non perdersi nulla

HIGHLIGHTS SERIE B