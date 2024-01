Secondo quanto riferito dalla testata locale 'Alto Adige', si tratterebbe di un classe 2004 con due presenze in Serie B: aveva rubato la macchina a un compagno di squadra, senza patente. Poi l'inseguimento con la polizia e l'incidente

Senza patente, ad alta velocità, sull'auto rubata a un compagno di squadra, con inseguimento e incidente. È quanto successo nei giorni scorsi a Bolzano, lungo viale Druso, e che vedrebbe coinvolto come protagonista di questa storia un calciatore del Südtirol, Amney Moutassime, come riportato dalla testata locale Alto Adige. Classe 2004, 19 anni, Moutassime è un giocatore della formazione Primavera del club con due match giocati tra i grandi in B tra dicembre 2023 e gennaio 2024, contro Reggiana (il suo esordio assoluto nel mondo dei pro) e Feralpisalò.