Nuova Samp, Evani è a Bogliasco: le news LIVE

Manfredi ha scelto Alberico Evani, lo storico braccio destro dello stesso Mancini, già vice del ct in azzurro. A lui, che ha raccolto 94 presenze con la Samp in 4 stagioni da calciatore, il compito di guidare i blucerchiati in questa volata da brividi per evitare l'onta della serie C. Il suo vice sarà Attilio Lombardo, altro fedelissimo di Mancini e uomo delle vittorie Samp. Ufficiale l'ingaggio di entrambi, come si legge nel comunicato del club: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Alberico Evani il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra"