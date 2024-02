Serie B, pari Parma-Como e Cremonese-Palermo

Dopo la vittoria della Samp a Cosenza nell'anticipo, per la 26^ di B il Parma pareggia 1-1 a Como. La Cremonese (in 10 dal 17’) recupera due gol al Palermo: finisce 2-2. Ne approfitta il Venezia che vince a Pisa al 92' con rovesciata di Olivieri e sale al secondo posto solitario. Il Catanzaro vince a Cittadella con doppio Iemmello, Bari ko in casa del Sudtirol, l’Ascoli mette ko la Feralpi, senza reti Brescia-Reggiana e Ternana-Lecco. Domani chiude Modena-Spezia

