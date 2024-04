La sconfitta contro il Pisa dovrebbe costare l'esonero a Eugenio Corini. Massimiliano Alvini è in pole per prendere il suo posto, visto che Fabio Grosso non sembra orientato a prendere la squadra in corsa. Nella lista dei possibili sostituti anche i nomi di Longo, Mignani e Semplici. Il Palermo ha perso 4 delle ultime 5 partite di camoionato ed è al momento 6° in classifica con 49 punti, a -9 dal secondo posto

