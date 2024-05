Parma promosso in Serie A: la festa in città

È stata una lunga notte di festa a Parma, dove la squadra è rientrata da Bari dopo l’1-1 valso il ritorno in Serie A. I calciatori e lo staff sono stati travolti dall’entusiasmo dei tifosi, accorsi in piazza Garibaldi anche sotto la pioggia per festeggiare la promozione. Cori, fumogeni, ovazioni per il presidente Kyle Krause. Tutte le immagini e i video della festa del Parma

Una lunga festa durante la notte, per festeggiare insieme alla squadra il ritorno in Serie A. Dopo l’1-1 di Bari che è valso agli uomini allenati da Fabio Pecchia la promozione in A con due giornate di anticipo, oltre che nello spogliatoio dello stadio San Nicola, a Parma è scoppiata la festa. Con i tifosi scatenati per strada, per celebrare il ritorno nella massima categoria dopo tre anni di assenza. E con l’attesa per il ritorno in città della squadra, arrivata in aereo da Bari nella notte e accolta dall’entusiasmo dei suoi tifosi.