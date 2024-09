Le Coppe Europee nella Casa dello Sport di Sky!

Dal 17 settembre, su Sky e NOW al via le nuove Coppe Europee: 51 imperdibili notti UEFA per oltre 500 partite live per un’avventura da vivere come allo stadio. Ripartenza al top con il nuovo format della Champions League con 185 delle 203 partite in esclusiva e tutti i 342 match di Europa League e Conference League in esclusiva. Su Sky super copertura editoriale: grandi studi, nuove soluzioni tecnologiche, ampi pre e postpartita, analisi e commenti autorevoli e Federica Masolin alla guida degli studi di Champions

Più squadre, più calcio, più spettacolo : le grandi stelle d’Europa giocano nella Casa dello Sport di Sky . Ormai manca davvero pochissimo, dal 17 settembre su Sky e in streaming su NOW arrivano le nuove Coppe Europee, 51 imperdibili notti UEFA per 527 partite live totali , un’avventura unica da vivere come allo stadio. Ripartenza al top tra storia e innovazione: UEFA Champions League , UEFA Europa League e UEFA Conference League portano in campo un nuovo format , che moltiplicherà emozioni e suspence.

Grande attesa per le 8 squadre italiane protagoniste delle tre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla UEFA Champions League, pronta a un cambiamento epocale che offrirà più partite e più scontri tra le big già nella fase iniziale . E, per la prima volta nella storia, 5 italiane in campo : Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025 (inclusi i preliminari dei playoff che si sono svolti ad agosto) fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025.

Rivoluzione nel format anche per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 gare da vivere in esclusiva su Sky e NOW anche grazie a Diretta Go l. Una nuova, lunga avventura che si estenderà fino al 2027 e che Sky Sport racconterà giorno dopo giorno grazie a una copertura editoriale unica : la settimana dei match verrà analizzata a partire dagli allenamenti, con news e interviste live delle otto squadre italiane e dei top team internazionali, per un lungo prepartita che arriverà fino all’immediata vigilia dei match.

Il 17 settembre il debutto della nuova Champions League

Si parte martedì 17 settembre con il debutto della nuova UEFA Champions League e la sua “league phase”, con le affascinanti sfide del girone unico, il campionato d’Europa. Nelle due serate a settimana dedicate alla più prestigiosa delle Coppe Europee, il martedì e il mercoledì - anche giovedì 19 settembre, nella settimana inaugurale - la Signora d’Europa Federica Masolin condurrà Champions League Show, lo studio pre e postpartita con le leggende del calcio che compongono la squadra di Sky Sport, per analizzare e approfondire i temi di tutti i match stimolando il dibattito calcistico. Paolo Condò sarà la “prima firma” giornalistica, mentre Mario Giunta - conduttore anche dello studio di Europa League, tutti i giovedì - proporrà notizie, statistiche, curiosità e spazi di approfondimento. Gli inviati dai campi garantiranno aggiornamenti tempestivi e interviste ai protagonisti, con una novità: in occasione di alcuni match, condurranno anche dei pre e postpartita dedicati al singolo evento, per garantire a tutte le gare più rilevanti una grande copertura anche in caso di sovrapposizioni. Il giovedì sarà il giorno di UEFA Europa League e UEFA Conference League, in versione rinnovata e ancora più dinamica: per la prima il via alle sfide avverrà eccezionalmente di mercoledì, il 25 settembre; per la seconda, il 3 ottobre.

La squadra dei talent di Sky Sport

“Allenata” da mister Fabio Capello, scende in campo per raccontare le Coppe europee la grande squadra dei talent di Sky Sport: Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Blerim Dzemaili, Massimo Gobbi, Giancarlo Marocchi, Michele Padovano, Lorenzo Minotti, Riccardo Montolivo, Fernando Orsi e Aldo Serena. Un team da sogno che in bacheca può vantare un totale di ben 11 trofei di UEFA Champions League. Tra le novità in squadra due nuovi arrivi, il telecronista Stefano Borghi e la giovane creator Lisa Offside.