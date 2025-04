Nel momento di massima difficoltà, con lo spettro della retrocessione in Serie C sempre più concreto a 6 giornate dal termine, il presidente Manfredi ha deciso di rivoluzionare la guida tecnica e di affidarsi alla storia della Samp, con Evani nel ruolo di allenatore e Lombardo in quello di vice. Ma alle loro spalle c'è anche l'ex gloria più illustre, quel Roberto Mancini che non avrà un ruolo formale ma sarà un consulente del presidente