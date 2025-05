Dopo il Sassuolo adesso è il Pisa a fare il conto alla rovescia per la promozione in Serie A. Non è bastata la vittoria contro il Frosinone nella 35^ giormata per festeggiare un ritorno nella massima serie atteso da 31 anni. Il contemporaneo successo dello Spezia sulla Salernitana ha rimandato il verdetto che sembra ormai certo. Ai toscani basta un punto nelle prossime tre partite oppure... Vediamo le combinazioni

Manca veramente poco al Pisa di Filippo Inzaghi per festeggiare il ritorno in serie A dopo 31 anni di attesa. I nerazzurri speravano di tagliare il traguardo nella 35^ma giornata giocata il 1 maggio. La vittoria contro il Frosinone invece non è bastata per il contemporaneo successo dello Spezia contro la Salernitana. I liguri restano a 9 punti di distanza a tre giornate dal termine. Adesso però già domenica 4 maggio potrebbe arrivare l'aritmetica certezza del ritorno in serie A

PISA IN SERIE A SE...LE COMBINAZIONI

Conquista almeno un punto contro il Bari, il Sudtirol o la Cremonese che sono le ultime tre squadre che deve affrontare

Lo Spezia non vince tutte le prossime tre partite con la Reggiana, la Cremonese o il Cosenza