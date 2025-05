Dopo la retrocessione in C -la prima della storia della Samp- squadra rientrata di notte a Genova (via Milano) per evitare le contestazioni dei tifosi, che dopo lo 0-0 a Castellammare hanno espresso la loro rabbia fuori dallo stadio. La società per ora in silenzio stampa. I tifosi si interrogano sul futuro del club dopo le tre retrocessioni di questa stagione: Prima Squadra, Primavera e Woman. Nella notte caroselli e festeggiamenti in città da parte dei tifosi genoani SAMP RETROCESSA: CHE STAGIONE L'ATTENDE ORA

Il giorno dopo, oltre alla delusione, restano la rabbia dei tifosi e per il momento il silenzio della società. Pareggiando 0-0 a Castellammare contro la Juve Stabia, per la Sampdoria è arrivata la prima retrocessione in Serie C della sua storia. Al termine di un’annata sportivamente terribile non solo per la Prima Squadra, contestata già ieri sera al fischio finale allo stadio Menti dai suoi stessi sostenitori e rientrata nella notte a Genova.

Samp, rientro nella notte per evitare contestazioni Dopo la retrocessione sul campo, la rabbia dei circa 500 tifosi della Sampdoria presenti ieri sera al Menti non si è fatta attendere: la squadra ha provato ad avvicinarsi -senza riuscirsi- al settore dove erano sistemati i sostenitori doriani. E la contestazione a squadra e società è proseguita anche al di fuori dello stadio di Castellammare. I blucerchiati hanno lasciato il Menti intorno a mezzanotte e mezza, inizialmente con l’idea di tornare direttamente a Genova ma per poi decidere invece di dirottare il proprio volo da Salerno su Milano Malpensa, per evitare la possibile e probabile contestazione da parte dei propri tifosi in città. Al momento non si registrano striscioni o scritte apparse al campo di allenamento di Bogliasco o fuori dalla sede della società, al contrario di quanto invece accadde dopo la sconfitta contro lo Spezia, che costò la panchina a Semplici e portò al cambio con l’arrivo di Evani e Lombardo. Una scelta che, alla fine, non ha comunque pagato.

Samp in silenzio stampa dopo la retrocessione Nessuna voce di nessun tesserato o da parte della società si è registrata da ieri sera, dopo la retrocessione in Serie C della Sampdoria. La società ha scelto per ora il silenzio stampa anche se nelle prossime ore ci si attende che qualcuno, all’interno del club, possa rilasciare una dichiarazione ufficiale, magari da parte della proprietà stessa e da parte del presidente Matteo Manfredi, presente ieri a Castellammare per l’ultima di campionato (e per ora in Serie B) della Samp, che ha di fatto concluso la sua stagione proprio con il match di ieri contro la Juve Stabia, avendo fallito anche la chance di giocarsi la salvezza tramite il playout.