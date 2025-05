Samp, stagione da incubo. E ora che C la attende?

Introduzione

La Samp è retrocessa in C per la prima volta nella sua storia, ma ora che campionato la attende? La stagione da incubo si è materializzata con quattro diversi allenatori (l'ultimo col team storico formato da Evani &Co), il terzultimo posto e una clamorosa tripla retrocessione del club, visto che la stessa sorte è toccata anche alla Samp Primavera e alla formazione femminile. Giù anche Cittadella e Cosenza, mentre saranno in C il prossimo anno anche squadre storiche come Livorno e Sambenedettese (neopromoesse dalla D). Il quadro è ancora tutto da completare con playoff e playout vari in corso, ma vediamo chi (per ora) giocherà la prossima Serie C e in che girone dovrebbe finire la Samp

LA CLASSIFICA DI SERIE B - TUTTI I VERDETTI