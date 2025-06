Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso della Salernitana per bloccare il playout di Serie B che dovrà decretare quale sarà la quarta squadre retrocessa in C. Confermato così il doppio spareggio, che il club campano giocherà contro la Sampdoria: gara d’andata domenica a Genova, ritorno venerdì 20 giugno a Salerno LA NUOVA SERIE B, TUTTE LE SQUADRE

Il Tribunale Federale Nazionale della Federcalcio ha respinto l'istanza cautelare, presentata dalla Salernitana, di blocco dei playout di Serie B previsti per il 15 e 20 giugno 2025. Il club campano aveva impugnato il dispositivo emesso il 18 maggio dalla Lega B attraverso il quale il presidente Bedin aveva annullato i playout col Frosinone. Domenica sera quindi si giocherà a Genova contro la Sampdoria l'andata della sfida mentre il match di ritorno è in programma venerdì 20 giugno a Salerno. Al termine della stagione regolare, erano retrocesse in C Cosenza, Cittadella e Sampdoria. Poi, con la penalizzazione del Brescia, i liguri erano risaliti dal terz'ultimo al quart'ultimo posto, guadagnandosi così la chance di salvarsi ai playout. Nella doppia sfida del playout, la Salernitana -in virtù del miglior piazzamento in classifica durante il campionato- ha il vantaggio di potersi accontentare di due pareggi per salvarsi.

Salernitana, cosa può succedere dopo il no al ricorso La Salernitana può appellarsi alla Corte d'Appello Federale già entro stasera, con i giudici che entreranno nel merito per capire se il dispositivo del 18 maggio sia stato o meno corretto dal punto di vista legale. In caso di sconfitta nel doppio confronto con la Sampdoria e quindi di retrocessione, il club campano si potrà rivolgere al Tar e al Consiglio di Stato, quindi alla Giustizia ordinaria, per chiedere la riammissione in B in soprannumero.