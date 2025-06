Monza, vicina la cessione a un fondo americano

Il Monza è sempre più vicino a un cambio alla guida del club. In queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli per la cessione della società da parte della Finivest. Dopo mesi di sondaggi e contatti, il futuro biancorosso potrebbe passare nelle mani di un gruppo di investitori americani, rappresentati in Italia da Mauro Baldissoni, ex dirigente e CEO della Roma

Il futuro del Monza potrebbe parlare presto americano. E' in fase avanzata infatti la trattativa per il passaggio di proprietà del club, che quest'anni ripartirà dalla serie B, dal gruppo Fininvest a un gruppo di investitori americani, rappresentati in Italia da Mauro Baldissoni, ex dirigente e CEO della Roma. I contatti si sono intensificati negli ultimi giorni e c’è ottimismo sulla possibilità di chiudere l’operazione nel breve periodo. Il lavoro è focalizzato sulla definizione di aspetti legali, societari e sportivi, con l’obiettivo di arrivare alla firma entro l’inizio del ritiro estivo. Nel progetto tecnico della nuova proprietà ci sarebbe un ruolo centrale per Nicolás Burdisso, pronto a ricoprire l’incarico di direttore sportivo. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo le esperienze dirigenziali con Boca Juniors e Fiorentina. Adriano Galliani, attuale amministratore delegato, potrebbe restare almeno inizialmente con un ruolo istituzionale, accompagnando la transizione e offrendo continuità al club in una fase delicata