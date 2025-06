Evani: "La nostra finale, non carichiamola troppo"

L'ultima trasferta della stagione regolare in Campania contro la Juve Stabia era stata quella della prima rovinosa caduta in serie C. A distanza di oltre un mese a Salerno la Sampdoria si gioca domani sera la permanenza in serie B e parte da un rassicurante 2-0 ottenuto all'andata a Marassi. Nel buen ritiro romano di Trigoria, con l'ex Ranieri come tifoso speciale, Alberico Evani ha parlato per provare a stemperare la tensione delle ultime ore di vigilia: "Mi aspetto più o meno la stessa partita della andata ma con il pubblico al contrario. Domenica avevamo il nostro stadio e il nostro pubblico. Anche il loro è molto acceso. Sarà importante gestire l'energia ed essere concentrati quando avranno il pallone loro ma anche isolarsi dal resto, anche se sarà difficile. La vita a volte ti restituisce qualcosa e a noi ha restituito questa occasione. La prima l’abbiamo sfruttata bene, ora dobbiamo dare tutto. Dare il massimo. Abbiamo avuto due giorni in più visto lo spostamento della gara per recuperare ed essere più pronti e dentro la partita.Paradossalmente si fa meno fatica e preparare queste partite. I ragazzi però sono intelligenti, non c'è il bisogno di sottolineare tanti aspetti. Per cui è meglio non caricare troppo la partita e lasciarli più tranquilli e sereni possibile"

