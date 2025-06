La Salernitana ha vinto ognuna delle ultime tre partite casalinghe di Serie BKT e non colleziona più successi interni di fila nella competizione dal periodo tra ottobre e dicembre 2020 (cinque in quel caso, incluso il successo per 3-0 a tavolino contro la Reggiana del 31 ottobre 2020); dall’altra parte, tra le squadre presenti nel torneo 2024/25, nessuna ha una serie in corso di trasferte senza vittoria più lunga della Sampdoria in Serie BKT (14, come la Carrarese – 9 pareggi, 5 sconfitte).