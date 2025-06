Dopo quanto successo nel corso della gara di ritorno dei playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria, con il lancio di oggetti e fumogeni e la partita interrotta dopo soli 65 minuti, sono arrivati i provvedimenti del giudice sportivo: sconfitta a tavolino per 3-0 e due gare a porte chiuse per il club campano

Sconfitta per 0-3 a tavolino e obbligo di disputare due gare a porte chiuse. Sono queste le sanzioni che il giudice sportivo di Serie B Ines Pisano, "vista la gravità dei fatti" ha inflitto alla Salernitana in relazione al playout di ritorno con la Sampdoria disputato ieri sera, domenica 22 giugno, allo stadio "Arechi" di Salerno. La partita è stata prima interrotta e poi sospesa definitivamente nel secondo tempo per le intemperanze di parte dei tifosi di casa, determinando la retrocessione della squadra campana in serie C.