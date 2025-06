Inzaghi a Palermo, in serata incontra i tifosi

Il nuovo allenatore del Palermo è arrivato in città. In serata, a partire dalle 19, saluterà i tifosi presenti nel piazzale del Renzo Barbera

E' ufficialmente iniziata l'avventura di Pippo Inzaghi a Palermo. L'allenatore è arrivato in città in mattinata, come testimoniato dalle immagini condivise sui social dal club siciliano. Saranno ore importanti anche per i tifosi. Come si legge sul sito, il nuovo allenatore del Palermo saluterà i tifosi presenti nel piazzale del Renzo Barbera in serata, dalle ore 19. Inzaghi poi sarà presentato alla stampa giovedì 26 giugno alle ore 11.