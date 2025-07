Si è concluso in tribunale a Forlì il processo relativo al fallimento del Cesena. La sentenza ha portato alle assoluzioni per l'area tecnico sportiva e alle condanne per i soci del Cesena e chi controllava la società. Assolto l'ex direttore sportivo Rino Foschi. L'ex presidente del Chievo Luca Campedelli, colpevole limitatamente al bilancio 2017-2018, è stato invece condannato a due anni

È arrivata la sentenza del tribunale di Forlì per il processo fallimento Cesena. Mano pesante per l'area contabile, gli ex soci e chi controllava la società, assolta invece tutta l'area sportiva tra cui l'ex direttore sportivo Rino Foschi. "Esce a testa alta, completamente pulito, assolto per non aver commesso il fatto. Si chiude, dopo 6 anni, e un processo durissimo, una pagina nera della giustizia che ha comportato, per il mio cliente, conseguenze pesantissime nel mondo del lavoro calcistico. Ora tutti devono sapere che Rino Foschi è completamente innocente", ha dichiarato l'avvocato Mattia Grassani.