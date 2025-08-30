Mattarella in tribuna assiste a Palermo-Frosinone

C’era anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Renzo Barbera per assistere alla partita tra Palermo e Frosinone valida per la 2^giornata di serie B. Il capo dello Stato, dopo essere stato accolto dalle autorità e dai vertici del club rosanero, ha fatto il proprio ingresso nello stadio palermitano fra l'ovazione del pubblico. Già due anni fa, l’8 aprile del 2023, Mattarella aveva accettato l’invito del Palermo e aveva visitato prima il Barbera e poi il Palermo Museum
©IPA/Fotogramma
Serie B, pari per Palermo, Venezia e Cesena
Nessuna squadra a punteggio pieno dopo 6 delle 10 partite della 2^giornata di serie B. Cesena raggiunto nel recupero dall'Entella e pareggi senza gol tra Palermo-Frosinone, Spezia-Catanzaro e Venezia contro la Juve Stabia. Prima vittoria del Mantova ai danni del Pescara. Nell’anticipo del venerdì finisce 3-1 a Reggio Emilia tra Reggiana ed Empoli. Di seguito la classifica provvisoria di B in attesa delle altre partite della domenica TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT - MATTARELLA AL BARBERA PER PALERMO-FROSINONE