Mattarella in tribuna assiste a Palermo-Frosinone

C’era anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Renzo Barbera per assistere alla partita tra Palermo e Frosinone valida per la 2^giornata di serie B. Il capo dello Stato, dopo essere stato accolto dalle autorità e dai vertici del club rosanero, ha fatto il proprio ingresso nello stadio palermitano fra l'ovazione del pubblico. Già due anni fa, l’8 aprile del 2023, Mattarella aveva accettato l’invito del Palermo e aveva visitato prima il Barbera e poi il Palermo Museum