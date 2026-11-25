Che Marcelo Bielsa sia un personaggio eccentrico non lo scopriamo certo oggi. Ma vederlo sulle tribune dello stadio Zini fa comunque un certo effetto. La domanda nasce dunque spontanea: cosa ci faceva “El Loco” a vedere Cremonese-Avellino? Una risposta esatta, probabilmente, non esiste. Ma forse è proprio questo il bello: pensare che uno degli allenatori più conosciuti del calcio internazionale fosse lì solo per il gusto di guardare una partita di calcio. D'altronde l’ex tecnico dell’Uruguay (ha rassegnato le dimissioni a luglio dopo l’eliminazione ai gironi del Mondiale) è noto per il suo approccio quasi maniacale al lavoro e per essere un grande studioso del gioco. Nonostante questo, la sua presenza a Cremona per la 13ª giornata di Serie B è stata decisamente inaspettata. Come riportato da alcuni media locali - tra cui ‘La Provincia di Cremona’ - Bielsa ha seguito la sfida tra la Cremonese di Fabio Pecchia e l'Avellino di Alessandro Nesta (vinta 1-0 dai campani) di fianco all’amico Filippo Fusco, dirigente sportivo con cui condivide un rapporto di amicizia.